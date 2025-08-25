Bestemsu Özdemir evleniyor

Bestemsu Özdemir, emekli basketbolcu Ersin Görkem ile evleniyor. Muğla Kayaköy'de düğünleri gerçekleşecek olan çiftin, gelin almasına dair anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Bir hayli heyecanlı olduğu görülen oyuncu, arkadaşlarıyla birlikte oynadı. Ünlü oyuncu, ardından ata bindi.

Bestu Özdemir'in yakın dostu Sera Kutlubey, düğüne saatler kala yapılan gelin alma töreninin görüntülerini sosyal medya hesabında paylaştı.

"KADERDE BU VARMIŞ"

Bestemsu Özdemir, haziran ayında; "İlişkimiz başlayalı biraz oldu. Başladıktan bir süre sonra öğrendiniz. Bizi çekerken, onun heyecanını görünce çok eğleniyorum. Normalde canlı yayın yapıyor, zaten orada çok iyi ama burada heyecanlanıyor" demişti.

Bir arkadaşları vesilesiyle tanıştıklarını söyleyen Bestemsu Özdemir; "Çok tesadüfen bir arkadaşımızın vesilesiyle tanıştık ama gerçekten tesadüf bir tanışma oldu. Sonrasında her şey çok güzel ilerledi. Biz de 'Kaderde bu varmış' dedik" ifadelerini kullanmıştı.