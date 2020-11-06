"Çiçekleri kendime aldım, sormayın"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Bestemsu Özdemir, önceki akşam Rumeli Hisarı'nda trafik ışıklarında görüntülendi.

Ellerinde çiçekler ile arabasından çıkan Özdemir, muhabirlerin, "Çiçekler kimden?" sorusuna yanıt verdi.

"Çiçekleri kendime aldım. Lütfen soru sormayın" açıklamasını yapan oyuncu, ardından yoluna devam etti.