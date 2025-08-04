"Çok fazla haber yapılıyor günlerdir. Artık bu konuya bir son vermek istiyorum. Babamın şarkılarını herkes her yerde söylesin. Tek istediğim bu. İpek'i tanıdığımda 17 yaşındaydı ve ömrümün neredeyse çoğu onunla geçti. Benim gönlümün el vermediği ve yaşasaydı babamın da izin vermeyeceği şey yeni eşiyle eski eşini anma konserleri yapıyor olmaları. Babamın ölümünün ardından 'Anma konserleri' adı altında 'Kayahan şarkıları' söylenirken orkestra şefi Şimdiki eşi olmamalı. Diğer sahne işlerinde eşler birbiriyle tabii ki olabilir bu çok doğal. Evlilik destek ve birliktir. Onlar da böyle zaten… 'Kayahan konserlerinde' İpek başka bir orkestra şefiyle çalışırsa babam da ben de huzurlu olacağız. Sahnede çizilen resim bana kendimi iyi hissettirmiyor. İpek, ben ve herkes daha çok babamın şarkılarını söylesin. Söylemezsek babam o zaman ölür."
Beste Açar'a sosyal medya tedbiri
Merhum sanatçı Kayahan'ın vefat etmeden önceki eşi İpek Açar Kömürcü ile merhum sanatçının kızı Beste Açar mahkemelik oldu. İpek Açar Kömürcü, kendisine yönelik açıklamaları sonrasında Beste Açar hakkında sosyal medya tedbiri aldırdı
2015'te vefat eden Kayahan'ın eşi İpek Açar Kömürcü ile merhum sanatçının kızı Beste Açar arasındaki sular durulmuyor.
Beste Açar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'anma konserleri' adı altında babası Kayahan'ın şarkıları söylenirken, orkestra şefinin İpek Açar Kömürcü'nün eşi Alper Kömürcü'nün olmasına tepki gösterdi.
Paylaşımın ardından İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü, İstanbul Aile Mahkemesi'nin yolunu tutarak Beste Açar hakkında tedbir talebinde bulundu. İpek Açar Kömürcü eşiyle birlikte mahkemeye sundukları dilekçede Beste Açar'ın kendilerini hedef aldığını, kullandığı dil yüzünden rahatsız hissettiklerini ifade etti. Birlikte çalıştıklarını, işlerinden ötürü müzik organizasyonlarında yer almalarının doğal olduğunu dile getirdi.
İstanbul Aile Mahkemesi'nin tedbir talebini değerlendirmesinin ardından çiftin isteği yerinde bulundu. Beste Açar hakkında, İpek Açar Kömürcü ve eşi Alper Kömürcü'ye yönelik 1 ay tedbir kararı uygulandı. Beste Açar, sosyal medya hesabından hakaret, tehdit, küçük düşürücü sözlerde bulunamayacak.
4 YIL SONRA EVLENDİ
İpek Açar, Kayahan'ın ölümünden 4 yıl sonra 13 Eylül 201'da müzisyen sevgilisi Alper Kömürcü ile nikâh masasına oturmuştu.