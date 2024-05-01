1. NARENCİYE

C vitamini açısından zengin olan narenciye birçok açıdan sizin için faydalı olsa da konu dişlere gelince zararlı olabilir. Amerikan Diş Hekimliği Birliği’ne göre diş minesi, çürümeye karşı hassas olduğundan greyfurt ve limon suyu gibi çok asitli meyveler, zamanla diş minesini aşındırabilir bu yüzden tüketim miktarına dikkat etmek önemlidir.