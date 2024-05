8. ÇAY

Kahvede yararlanılan araştırmaya göre çay da dişte en az kahve kadar lekeye sebep oluyor. Bununla birlikte, dişleri de aşındırdığı için sürekli tüketmemek diş sağlığınız için daha iyi olabilir.

