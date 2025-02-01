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        Haberler Ekonomi Otomobil Beşinci kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu - Otomobil Haberleri

        Beşinci kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

        Toyota, 2024'te 10 milyon 821 bin adedin üzerinde satış gerçekleştirerek üst üste beşinci kez dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2025 - 09:45 Güncelleme: 01.02.2025 - 09:45
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        Beşinci kez dünyanın en büyüğü oldu
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        Japon otomobil üreticisi Toyota, tam hibrit, şarj edilebilir hibrit, tamamen elektrikli ve hidrojen yakıt hücreli araçlardan oluşan çoklu mobilite çözümleriyle satışlarını artırdığını bildirdi.

        2024'te global tam hibrit satışlarını yüzde 21'in üzerinde artırarak 4 milyon 142 bin adetlik satışa ulaşan şirket, Avrupa'da da rekor kırdı ve kıtadaki tam hibrit satışlarını yüzde 8 artırarak 775 bin adet seviyesine çıkardı. Markanın Avrupa pazarında en çok tercih edilen modelleri ise Yaris Cross Hybrid ve C-HR Hybrid oldu.

        Şarj edilebilir hibrit satışlarını yüzde 21 artışla 153 bin adede çıkaran Toyota, tamamen elektrikli araç satışlarını da yüzde 34 artışla 140 bin adede yükselttiğini açıkladı. Şirket, hidrojen yakıt hücreli araç satışlarını ise 1779 adede çıkardı.

        Bu sonuçlarla birlikte, Toyota'nın düşük ve sıfır emisyonlu araç satışları yüzde 23,4 artarak 4.5 milyon adedi aştı.

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