Transferde hareketli saatler geçiren Beşiktaş'ta durumu merakla beklenen isimlerden birisi de Tolgay Arslan... Siyah-Beyazlı takımın kamp kadrosuna almadığı yıldız oyuncu için Fenerbahçe'ye gitmek istediği şeklinde yorumlar yapılıyordu. Konuyla ilgili Beyaz TV'ye açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın hukuktan sorumlu yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Tolgay'ın ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını belirterek "Tolgay‘dan bize 'Gitmek istiyorum' şeklinde bir talep gelmedi. Tolgay bizim sözleşmeli futbolcumuz. Biz istemezsek gidemez. Başkan zaten son noktayı koydu açıklamasıyla..." ifadelerini kullandı.

'SAĞ BEK TRANSFER YAPACAĞIZ'

Mahmutyazıcıoğlu, transferle ilgili olarak ise "Sağ bek mevkisi için transfer yapmayı istiyoruz. Transfer için Başkan Fikret Orman'la yarın İtalya'ya gideceğiz" diye konuştu.