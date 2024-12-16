Beşiktaşlı futbolcular devre arasında taraftardan özür dilediler!
Deplasman tribünündeki Beşiktaş taraftarları, ilk yarı bittikten sonra takımı tribüne çağırdı. Beşiktaşlı futbolcular, soyunma odasına gitmeden önce deplasman tribününe toplu halde giderek taraftarlarından özür diledi.
Giriş: 16.12.2024 - 20:07 Güncelleme: 16.12.2024 - 20:07
Beşiktaş'ın Süper Lig'de Adana Demirspor karşısında deplasmanda ilk yarısı 2-0 kapatmasının ardından siyah-beyazlı futbolcular, tribündeki taraftarlara gitti.
Taraftarlar, takımı tribüne çağırdı. Mert Günok, soyunma odasına giden arkadaşlarını çağırdı ve taraftarlara doğru gitmelerini istedi.
Tribünlere giden Beşiktaşlı futbolcular, taraftarlardan özür diledi.
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