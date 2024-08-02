Beşiktaş, yeni sezona kupayla başlamayı hedefliyor

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Siyah-beyazlı futbol takımı, yeni sezonun ilk resmi müsabakasında yarın Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray karşısında Süper Kupa'yı kazanabilmek için sahaya çıkacak.

Geçen sezon Süper Lig'de sergilediği performansla beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş, yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst ve kadrosuna kattığı oyuncularla yeni sezona taraftarına kupa hediye ederek girmeye çalışacak.

SÜPER KUPA'YI 2 KEZ KAZANDI Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'yı 2 kez müzesine götürdü. Siyah-beyazlı ekip, 2006'dan bu yana düzenlenen organizasyondaki ilk maçta Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Almanya'nın Frankfurt kentinde 30 Temmuz 2006'da oynanan müsabakayı Mert Nobre'nin attığı golle 1-0 kazanan Beşiktaş, kupanın ilk şampiyonu oldu. REKLAM "Kara Kartal", Süper Kupa'da ikinci ve son kez ise 2022'de şampiyonluk sevinci yaşadı. Katar'ın başkenti Doha'da 5 Ocak 2022'de Antalyaspor ile karşılaşan siyah-beyazlılar, Atiba Hutchinson'ın kendi kalesi ile rakip filelere attığı goller sonucunda normal süresi ve uzatma bölümü 1-1 tamamlanan mücadelede rakibine penaltı atışlarında 4-2 üstünlük sağlayarak kupanın sahibi oldu. Siyah-beyazlı takım, organizasyonda 2007, 2009, 2016 ve 2017'de ise rakiplerine mağlup olarak kupaya uzanamadı.

DÖRT TRANSFER YAPTI Beşiktaş, birinci transfer ve tescil döneminde şu ana kadar 4 futbolcuyu kadrosuna kattı. Geçen sezon transfer ettiği oyunculardan istediği verimi alamayan ve kadro istikrarı yakalamakta zorlanan siyah-beyazlılar, bu kez ince eleyip sık dokuyor. Savunmayı Brezilyalı futbolcu Gabriel Paulista ile kuvvetlendiren "Kara Kartal", 10 numara bölgesindeki boşluğu ise Portekizli oyuncu Rafa Silva ile doldurdu. Geçen sezon gol yollarında beklentileri karşılayamayan Beşiktaş, altın ayakkabı sahibi İtalyan santrfor Ciro Immobile'yi kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. REKLAM Siyah-beyazlı ekip, tek yerli transferini ise sağ kanat oyuncusu Can Keleş'i renklerine bağlayarak gerçekleştirdi.

ALTI HAZIRLIK MAÇI YAPTI Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 6 maç yapan Beşiktaş, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Siyah-beyazlı takım, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da İstanbul'da başladı. 10 Temmuz'a kadar BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ardından kamp çalışmaları için Slovenya'nın Maribor kentine gitti. Maribor'da 10 günlük hazırlık süreci geçiren siyah-beyazlılar, oynadığı özel maçlarda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'e 1-0 yenilirken, Grazer AK'yi ise 5-1 mağlup etti. Beşiktaş, İstanbul'da ve Kocaeli'de yaptığı özel müsabakalarda ise Gençlerbirliği'ne 2-0, Sakaryaspor'a 2-1 üstünlük kurdu, Ümraniyespor ve Bandırmaspor ile de 0-0 berabere kaldı.

SLOVENYA KAMPININ YILDIZI MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU Beşiktaş'ın 17 yaşındaki futbolcusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, yeni sezon öncesinde sergilediği performansla dikkatleri üzerine topladı. Güçlü fiziğiyle dikkati çeken genç futbolcu, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla Hollandalı teknik adam Van Bronckhorst'un gözüne girmeyi başardı. Van Bronckhorst'un yeni sezon öncesi hazırlık maçlarında 3 gol kaydeden Mustafa Erhan Hekimoğlu'na ileri uçta forma şansı vermesi bekleniyor.