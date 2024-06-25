Beşiktaş yeni sezon iç saha formasını tanıttı!
Beşiktaş 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Forma ilk olarak yeni transfer Rafa Silva'nın üstünde görüldü ardından ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı
Giriş: 25.06.2024 - 22:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:00
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarından ilki yeni transfer Rafa Silva ile görücüye çıktı.
Ardından Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından da yeni formasını tanıttı.
İşte Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu iç saha forması:
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