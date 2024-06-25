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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş yeni sezon iç saha formasını tanıttı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş yeni sezon iç saha formasını tanıttı!

        Beşiktaş 2024-2025 sezonunda giyeceği iç saha formasını tanıttı. Forma ilk olarak yeni transfer Rafa Silva'nın üstünde görüldü ardından ise sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.06.2024 - 22:00 Güncelleme: 25.06.2024 - 22:00
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        Beşiktaş yeni sezon formasını tanıttı!
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        Beşiktaş'ın yeni sezon formalarından ilki yeni transfer Rafa Silva ile görücüye çıktı.

        Ardından Siyah-Beyazlılar sosyal medya hesabından da yeni formasını tanıttı.

        İşte Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu iç saha forması:

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