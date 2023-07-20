Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Tirana ve Zimbru oldu - Fenerbahçe Haberleri

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi'ndeki rakipleri Tirana ve Zimbru oldu - Fenerbahçe Haberleri

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Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Siyah-beyazlıların rakibi Arnavutluk temsilcisi Tirana olurken, sarı-lacivertlilerin rakibi ise Moldova ekibi Zimbru oldu.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ TIRANA

Beşiktaş'ın rakibini belirleyecek eşleşmede Tirana, 1-1'in rövanşında Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup ederek adını 2. eleme turuna yazdırdı ve Beşiktaş'ın rakibi oldu. Arnavutluk temsilcisine turu getiren golleri 28. dakikada Regi Lushkja ve 78. dakikada Ardit Deliu kaydetti. Batumi'nin tek golü uzatma dakikalarında Tornike Kapanadze'den geldi.

FENERBAHÇE, ZIMBRU İLE EŞLEŞTİ

Turnuvadaki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibini belirleyecek olan eşleşmede ise Zimbru, ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı San Marino ekibi La Fiorita'yı evinde 1-0 yenerek tur biletini aldı. Zimbru'ya turu getiren golü 35. dakikada Denis Dedecko kaydetti. Moldova temsilcisi bu sonuçla 2. eleme turunda Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

İLK MAÇLAR 27 TEMMUZ'DA, RÖVANŞLAR 3 AĞUSTOS'TA

Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 27 Temmuz, rövanşları ise 3 Ağustos'ta oynanacak.

Beşiktaş ve Fenerbahçe, rakipleriyle ilk maçlarını İstanbul'da, rövanşları ise deplasmanda oynayacak.

Kupadaki diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise Romanya temsilcisi Cluj ile ilk maçını deplasmanda, rövanşı Adana'da oynayacak.