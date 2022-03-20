Sergen Yalçın'dan sonra yoluna Önder Karaveli ile devam eden Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktör arayışlarını Portekiz'de sürdüğü öne sürülürken sürpriz bir hamle geldi. Beşiktaş, son olarak İngiltere ekiplerinden West Bromwich'i çalıştıran Valerien Ismael ile görüşmelere başladı.

Geçen sene Championship ekibi Barnsley'i çalıştıran ve play-off oynatan Ismael, bu sezona ise West Bromwich'te başladı. Fransız hoca sezona iyi başlasa da art arda gelen kötü sonuçların ardından yollar ayrıldı. Siyah-beyazlı idarecilerin 46 yaşındaki çalıştırıcı ile anlaşma noktasına geldiği belirtildi.