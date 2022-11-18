DEĞERİ DÜŞTÜ

Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen Tyler Boyd, 2.4 milyon euro bedel ile transfer edilmişti. Bir türlü istediği şansı bulamayan ABD'li oyuncunun değeri 425 bin euroya kadar geriledi.

Tyler Boyd, Beşiktaş formasıyla 35 maça çıkarken 4 gol 1 asistlik katkıda bulundu.