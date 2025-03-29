Beşiktaş tribünlerinden derbide ışık şov!
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Galatasaray'ı ağırlayan Beşiktaş'ta tribünler ışık şov yaparak mücadele öncesi güzel görüntüler oluşturdu
Giriş: 29.03.2025 - 21:11 Güncelleme: 29.03.2025 - 21:12
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Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Beşiktaş-Galatasaray derbisinde siyah-beyazlı taraftarlar tüm stadı doldurdu.
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Beşiktaşlı taraftarlar tribünlerde ışık şov yaparak mücadele öncesi güzel görüntüler oluşturdu.
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İşte tribünlerdeki görüntüler:
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