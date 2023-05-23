Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var? Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."

Bu arada Beşiktaş Kulübü de Adana Demirspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.