Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Adana Demirspor maçı sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Şenol Güneş, Adana Demirspor maçının ardından şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bunu suçlamak için söylemiyorum ama bu lig, sonuçlar ne olursa olsun mantık dışı, hukuk dışı bir lig. 2-3 hafta dinlenip bir maç oynuyorsunuz, bir takımın puanı yok, oradan 3 puan alıyor. 'Haa bu takımın acaba kiminle maçı var? Şu an o şansımız görünmüyor ama Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynanacak, sonra onların maçı yok. Şampiyon belirlenmiş olacak ve lig onlar için bitmiş olacak. Fenerbahçe, yarışa devam etseydi onun da maçı yok. Bir tanesi devam etse ve diğerinin maçı bitseydi ne olacaktı? 1 hafta maç ne oldu diye bekleyecekti. Bu konularda nasıl bir karar alınmalıydı, benim kafamda başından beri vardı. Söylemeye çalıştım ama tartışmanın o tarafına geçmemek için hiç girmedim. Biz, hep futbol adına konuştuk. Bugün de konuşacağımız o ama ligi planlarken iyi planlamak lazım."
Bu arada Beşiktaş Kulübü de Adana Demirspor maçında "çirkin ve kötü tezahürat" ve "saha olayları" nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.
İşte PFDK sevkleri:
1- YUKATEL KAYSERİSPOR Kulübü’nün 20.05.2023 tarihinde oynanan YUKATEL KAYSERİSPOR-CORENDON ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2-MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü’nün 21.05.2023 tarihinde oynanan HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR-MKE ANKARAGÜCÜ Spor Toto Süper Lig müsabakası öncesi kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarda yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü Başkanı FARUK KOCA’nın aynı müsabaka öncesi kulüp sosyal medya hesabından yayınlanan açıklamalarında yer alan “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,
MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi HÜSEYİN AYTEKİN’ in aynı müsabakadaki “tehdidi”nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı’nın 7. maddesi uyarınca 23.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü’nün 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
ADANA DEMİRSPOR A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu VINCENZO MONTELLA’ nın aynı müsabakadaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 22.05.2023 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 21.05.2023 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasındaki “ çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu ŞENOL GÜNEŞ’ in müsabaka sonrası basın toplantısında yapmış olduğu açıklamalarındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.