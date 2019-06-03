Başakşehir’den Abdullah Avcı’yı transfer eden yönetim, takviye planını deneyimli hocanın programı üzerine kurmayı hedefliyor.

Ajans Beşiktaş'ın haberine göre; başarılı teknik adamın eski takımı Başakşehir’den ısrarla istediği Edin Visca için çalışma başlayan Beşiktaş Yönetimi, tüm sınırları zorlama kararı aldı. Transfere ekonomik olarak büyük bütçe ayırmayacak olan Başkan Fikret Orman’ın, yıldız kanat oyuncusunu ara formülle takımına kazandırmak istediği belirtildi.

Başakşehir’in bonservisi için ilk etapta 10 milyon Euro talep ettiği yıldız isim için Siyah-Beyazlılar’ın, takas artı para formülüyle transferi bitirmek istediği bildirildi. Başkan Orman’ın, takımda düşünülmeyen; Jeremain Lens, Cyle Larin ve Orkan Çınar üçlüsüne ek olarak 2 milyon Euro’luk formülle Başakşehir’in kapısını çalacağı gelen haberler arasında.

Başakşehir’le 5 yıllık yeni anlaşma sağlamasına rağmen Abdullah Avcı’yı ikna edip takımın başına getiren yönetim, aynı formülü Visca’yla da uygulayıp Boşnak kanat oyuncusuyla el sıkışmalarının ardından düğmeye basabileceği bildirildi.

Başakşehir formasıyla bu sezon 42 maça çıkan Visca, 14 gol ve 15 asistlik performans ortaya koymuştu.