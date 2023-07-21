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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan iki transfer birden: Onana ve Amartey... - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan iki transfer birden: Onana ve Amartey...

        Beşiktaş iki transferi birden açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Jean Onana ile görüşmelere başlandığı KAP'a bildirildi. Ayrıca Leicester'dan Daniel Amartey'in de kadroya dahil edildiği duyuruldu

        Habertürk
        Giriş: 21.07.2023 - 23:05
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        Beşiktaş'tan arka arkaya iki transfer!
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        Beşiktaş, Jean Onana transferi için görüşmelere başlandığını duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Jean Emile Junior ONANA ONANA'nın transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü RC LENS ile görüşmelere başlanmıştır." denildi.

        Jean Onana geçtiğimiz sezon Lens formasıyla 23 resmi maçta görev yaptı.

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        Beşiktaş, Jean Onana'nın ardından Daniel Amartey'i de kadrosuna kattığını duyurdu.

        Yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Ganalı defans oyuncusu Daniel Amartey'le sözleşme imzaladı.

        Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Daniel Amartey'e şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

        Geçen sezon Leicester City'de 24 resmi karşılaşmada forma giyen ve asıl mevkisi stoper olan Amartey, ön libero ve sağ bek olarak da görev yapabiliyor.

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