Beşiktaş'tan gizemli paylaşım: Kod Adı: Şafak Operasyonu
Milot Rashica'yı transfer eden Beşiktaş, yeni bir transfer için ateşi yaktı. Sabaha karşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile taraftarlarını heyecanlandıran siyah-beyazlı ekibin paylaşımı neden yaptığı ise merak konusu oldu...
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Transfer konusunda Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kalınması sebebiyle eleştirilen Beşiktaş yönetimi, büyük bir operasyon için düğmeye bastı.
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Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray'da forma giyen Milot Rashica'nın transferini açıkladıktan sonra, taraftarlarını heyecanlandıracak yeni bir paylaşım yaptı.
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İngiliz kulübü Norwich ile Milot Rashica için anlaşan ve Kosovalı futbolcuyu gece saatlerinde İstanbul'a getiren Beşiktaş, sabahın ilk saatlerinde ise yeni bir transfer için ateşi yaktı.
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06:07'de Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan "Kod Adı: Şafak Operasyonu" paylaşımı ile yeni transfer için mesaj verildi.
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Ardından Beşiktaş Kulübü, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Bu paylaşımda son dönemde popüler olan 'Ali Cabbar' şarkısı kullanıldı.
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PAYLAŞIMLAR KİMİ İŞARET EDİYOR?
PSG'den ayrıldıktan sonra birçok takıma yazılan Sergio Ramos için yeni iddialar gelmeye devam ediyor.
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İlk olarak Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu için Beşiktaş'ın da devrede olduğu belirtildi.
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Beşiktaş yönetiminin mali şartları hatırlatarak Sergio Ramos'a açık kapı bıraktığı ve "Şartlarımızı kabul ederse kendisini takımda görmek isteriz" dediği öne sürüldü.
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İki sezon formasını giydiği PSG ile 58 maça çıkan Sergio Ramos 6 gol, 1 asistlik skor katkısı da vermişti.
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TALISCA İSMİ GÜNDEMDE
Transferde gaza basan Beşiktaş, Anderson Talisca için de büyük bir operasyon başlattı.
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Yönetim, Brezilyalı süperstar için oyuncunun menajeri ve Al Nassr kulübüyle temaslara hız verdi.
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İlk etapta Talisca’yı bırakmama kararı alan Al Nassr’ın, hücum hattına yapılan yeni transferler ve yıldız oyuncunun da ayrılık talebi doğrultusunda fikrini değiştirdiği kaydedildi.
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Talisca’nın, Siyah-Beyazlılar’a geri dönmek için Al Nassr’daki 10.5 milyon Euro’luk maaşını bırakıp, Kara Kartal’a 8 milyon Euro’ya imza atmaya hazır olduğu kaydedildi.
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Ekonomik şartların oluşması halinde Talisca'nın Beşiktaş'a dönmesi an meselesi.