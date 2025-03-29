Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'Namağlup' göndermesi!
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 mağlup eden Beşiktaş mücadele sonrasında ezeli rakibine göndermede bulundu. Tüpraş Stadyumu zeminine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtılırken sosyal medya hesabından da paylaşımlar yapıldı
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ın Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından, siyah-beyazlılar ezeli rakibine gönderme yaptı.
Galatasaray'ın 28 maçlık namağlup serisini bitiren Beşiktaş, derbi sonrası taraftarlarıyla bu galibiyeti kutladı.
Ayrıca galibiyetinin ardından zemine "Namağlup Tek Şampiyon" yazısı yansıtıldı.
Öte yandan Beşiktaş Kulübü'nün sosyal medya hesabından da paylaşımlar yaptı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımları: