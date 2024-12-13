Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki!

BEşiktaş Kulübü, 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada:

“Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına, hukuki dayanaktan ve gerçeklikten yoksun gerekçeler sunmak suretiyle keyfi bir şekilde taraftarlarımızın alınmamasına karar vermiştir.

FC Twente’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde; Union Saint-Gilloise, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda deplasman takımı taraftarlarını kabul eden Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker’in taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz.

REKLAM

Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, söz konusu müsabaka ile ilgili olarak 17 Aralık Salı günü; kulübümüz, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yapmış olduğumuz çağrıya kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır.