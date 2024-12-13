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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki!

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde konuk olacağı Twente maçına siyah beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 21:01 Güncelleme: 14.12.2024 - 00:19
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        Beşiktaş'tan deplasman yasağına tepki!
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        BEşiktaş Kulübü, 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente ile deplasmanda oynanacak UEFA Avrupa Ligi maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmamasına karar verildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada:

        “Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, Futbol A Takımımızın 30 Ocak 2025 tarihinde FC Twente Stadion’da FC Twente ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi müsabakasına, hukuki dayanaktan ve gerçeklikten yoksun gerekçeler sunmak suretiyle keyfi bir şekilde taraftarlarımızın alınmamasına karar vermiştir.

        FC Twente’nin bu sezon UEFA Avrupa Ligi’nde; Union Saint-Gilloise, Lazio ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda deplasman takımı taraftarlarını kabul eden Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker’in taraftarlarımıza karşı sergilediği tavrı ayrımcılık olarak değerlendiriyor ve bu kararı kabul etmiyoruz.

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        Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker, söz konusu müsabaka ile ilgili olarak 17 Aralık Salı günü; kulübümüz, UEFA, FC Twente ve Enschede Belediyesi yetkililerinin katılımlarıyla düzenlenecek toplantı öncesinde herhangi bir karar alınmaması yönünde yapmış olduğumuz çağrıya kulak tıkayarak son derece haksız bir karara imza atmıştır.

        Ev sahibi kulüp FC Twente ile UEFA, bu konuyla ilgili olarak duydukları rahatsızlığı tarafımıza ve belediye başkanı Bleker’e iletmiş olmasına rağmen belediye başkanlığı yaptığı kentte güvenliği sağlayamayan Roelof Bleker, işin kolayına kaçarak mesnetsiz bahanelerle taraftarlarımızın maça alınmamasına hükmetmiştir.

        FC Twente-Beşiktaş maçının 30 Ocak 2025 tarihinde oynanacağı UEFA tarafından 31 Ağustos 2024 tarihinde ilan edildikten sonra tarafımızla hiçbir şekilde görüş alışverişinde bulunmadan maça kısa bir süre kala söz konusu kararı alan Bleker, kulübümüz için bir üst tura yükselmek adına büyük önem taşıyan maçta takımımızın yanında olmak için seyahat planı yapan taraftarlarımızı da zor durumda bırakmıştır.

        Beşiktaş JK olarak; kulübümüzün ve taraftarlarımızın hakkını sonuna kadar savunacağımızı, Enschede Belediye Başkanı Roelof Bleker’in hukuksuz kararından dönmesi için Dışişleri Bakanlığı’mız ve UEFA nezdinde girişimlerde bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

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