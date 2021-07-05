Beşiktaş'tan Bruma bombası!

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş için flaş bir haber ortaya atıldı.

Hollanda basınında yer alan habere göre; Beşiktaş, bir dönem Galatasaray forması giyen Bruma için masaya oturdu.

İki takımın da Hollanda ekibi PSV ile temasa geçtiği belirtilirken önümüzdeki günlerde yeni gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

PSV ile 2023'e dek sözleşmesi bulunan Bruma, geçen sezonu kiralık olarak Olympiakos'ta geçirmişti.