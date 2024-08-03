Beşiktaş'tan 5-0 sonrası dikkat çeken paylaşım!
Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, maç sonu sosyal medya hesaından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Giriş: 03.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:04
Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.
Siyah-beyazlıların söz konusu paylaşımında random gülme olarak bilinen
"SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadeleri kullanıldı.
Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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