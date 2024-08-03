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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan 5-0 sonrası dikkat çeken paylaşım! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan 5-0 sonrası dikkat çeken paylaşım!

        Süper Kupa maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek kupayı müzesine götüren Beşiktaş, maç sonu sosyal medya hesaından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 23:04 Güncelleme: 03.08.2024 - 23:04
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        Beşiktaş'tan 5-0 sonrası ilginç paylaşım!
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        Beşiktaş, Galatasaray'ı Süper Kupa'da 5-0 mağlup ettikleri maçın ardından flaş bir paylaşımda bulundu.

        Siyah-beyazlıların söz konusu paylaşımında random gülme olarak bilinen

        "SKJDSKJBFIUSDGBIUDFDFUIJVBDFVBFDJKBFJKDVB" ifadeleri kullanıldı.

        Beşiktaş'ın bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

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