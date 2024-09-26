Beşiktaş tam kadro Hollanda'da!

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Siyah-beyazlılar, dün 14.30'da Amsterdam'a hareket ederken tam kadro gidilmesi dikkat çekti.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Necip Uysal ve Avrupa Ligi listesine yazılmayan Alex-Oxlade Chamberlain dışındaki tüm futbolcuları kafileye dahil etti.

Son oynanan Eyüpspor maçında tribüne çıkan Ernest Muçi de kadroda yer aldı. Kafilede futbolcularla birlikte Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Asbaşkan ve kafile başkanı Mete Vardar, yönetim kurulu üyeleri Feyyaz Uçar ve Burak Aslan ile Futbol takımları koordinatörü Samet Aybaba yer aldı.