Beşiktaş taktik çalıştı

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi. İlk 40 dakikası salonda yapılan ve sonrasında sahada devam eden çalışma, taktik ağırlıklıydı.

İdmanda kadro dışı kalan Tolgay Arslan, Gökhan Töre, Tolga Zengin ve Vagner Love'ın yanı sıra sakatlığı bulunan kaleci Ersin yer almadı. Ayrıca Fulham'a transferi gündemde olan ve Londra'ya gittiği iddia edilen Ryan Babel de antrenmanda yer almayan bir diğer isim oldu. Salonda yapılan kuvvet antrenmanının ardından sahaya çıkan futbolcular 5'e 2 top kapma idmanının ardından pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, taktik çift kale maçla sona erdi.

BURAK YILMAZ TAKIMLA ÇALIŞTI

Antalya kampında kendisine verilen özel program dahilinde salonda çalışmalarını sürdüren yeni transfer Burak Yılmaz, dün ve bugün takımla antrenman yaptı.



Sakatlığını atlatan ve dün takıma dahil olan Caner Erkin de idmanda yer alan bir diğer isimdi. Çift kale maç sırasında Teknik Direktör Şenol Güneş, Akhisar mücadelesinin de 11 denemesini yaptı. Tecrübeli çalıştırıcı, Karius, Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner, Dorukhan, Atiba, Lens, Ljajic, Güven ve Burak Yılmaz ilk 11'ini denedi. Çift kale sırasında Necip Uysal, aynı takımda oynadığı Oğuzhan'la çarpışarak kısa süreli bir sakatlık geçirdi. Necip daha sonra idmana devam etti.

Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın basına kapalı olarak çalışacak.