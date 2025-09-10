Beşiktaş'ta yerli harekatı sürüyor!
Son olarak Kayserispor'dan Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katan Beşiktaş'ta yerli harekatı sürüyor.
Siyah-beyazlıların yeni hedefi İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford’da forma giyen Yunus Emre Konak.
19 yaşındaki orta saha oyuncusu için siyah beyazlıların önümüzdeki günlerde temaslarını artırması bekleniyor.
Beşiktaş, genç oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.
Yunus Emre Konak, geçen sezon Brentford formasıyla 15 maça çıktı.
Genç futbolcu, 4 buçuk milyon pound karşılığında Sivasspor’dan Brentford’a transfer olmuştu.