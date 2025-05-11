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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!

        Beşiktaş'ta yapılan olağan seçimli genel kurulun ardından mevcut başkan Serdal Adalı, rakibi Gürkan Aksoy'u geride bırakarak yeniden başkan seçildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılan seçimde, Serdal Adalı 4648 oy alırken diğer aday Gürkan Aksoy 447 oy aldı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 11.05.2025 - 08:08 Güncelleme: 11.05.2025 - 20:16
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        Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!
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        Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00’da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

        30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

        Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

        SERDAL ADALI 2. KEZ KAZANDI

        Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

        İşte Adalı'nın teşekkür konuşması:

        Sözlerime, en büyük destekçim olan eşime ve her zaman yanımda olan çocuklarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum.

        Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize ve ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.

        Değerli kongre üyeleri; yalnızca 4 ay önce, Beşiktaş’a sahip çıkarak ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizi bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveninizi bir kez daha ortaya koydunuz. Beşiktaş için istikrar dediniz. Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur.

        Göreve geldiğimiz andan itibaren, Beşiktaş’ın büyüklüğüne yakışan hedefler koyduk ve bu hedefler doğrultusunda çalışmalara başladık. Bugün itibarıyla, ortaya koyduğumuz bu hedeflerin bir kez daha camiamız tarafından onaylandığını görüyoruz. Beşiktaş, bugünden itibaren net bir istikrar dönemine girmiştir ve yükselişi başlamıştır. Sözünü verdiğimiz projeleri hayata geçireceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın.

        Camiamdan en büyük isteğim; birlik ve beraberliğimizi korumamızdır. Türkiye’nin en büyük kulübü olan Beşiktaş’ı yeniden zirveye taşıyacak, yeniden şampiyonluk şarkıları söyleyeceğiz.

        Tüm Beşiktaşlılara sesleniyorum: Siyah-beyazlı bayraklarınızı sandıktan çıkartın! Son yıllarda yaşadığımız sevinçleri, içimizde ukde kalan duyguları, söyleyemediğimiz tüm şarkıları bağırma vakti yakındır!

        Tüm camiama sevgi ve saygılarımla... Çok teşekkür ediyorum. En büyük Beşiktaş!

        Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi:

        Asıl üyeler: Hakan Daltaban, Murat Kılıç, Kaan Kasacı, Uğur Fora, A. Orhan Özalp, Toygun Batallı, Çağatay Abraş, Özkan Arseven, Merve Öztopaloğlu, Mehmet Sarımermer

        Yedek üyeler: Aykan Aydın, Aykut Torunoğulları, Turgut Koç, Esra Sayın, İbrahim Şafak Sağlam

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        İŞTE SANDIK SONUÇLARI

        1. Sandık

        - Serdal Adalı 102

        - Gürkan Aksoy: 9

        2. Sandık

        - Serdal Adalı: 96

        - Gürkan Aksoy: 10

        3. Sandık

        - Serdal Adalı: 146

        - Gürkan Aksoy: 18

        4. Sandık

        - Serdal Adalı: 175

        - Gürkan Aksoy: 23

        5. Sandık

        - Serdal Adalı: 167

        - Gürkan Aksoy: 17

        6. Sandık

        - Serdal Adalı: 180

        - Gürkan Aksoy: 23

        7. Sandık

        - Serdal Adalı: 171

        - Gürkan Aksoy: 23

        8. Sandık

        - Serdal Adalı: 167

        - Gürkan Aksoy: 21

        9. Sandık

        - Serdal Adalı: 128

        - Gürkan Aksoy: 21

        10. Sandık

        - Serdal Adalı: 161

        - Gürkan Aksoy: 20

        11. Sandık

        -Serdal Adalı: 159

        -Gürkan Aksoy: 21

        12. Sandık

        - Serdal Adalı: 147

        - Gürkan Aksoy: 14

        13. Sandık

        - Serdal Adalı: 139

        - Gürkan Aksoy: 13

        14. Sandık

        -Serdal Adalı: 146

        -Gürkan Aksoy: 9

        17. Sandık

        -Serdal Adalı: 157

        -Gürkan Aksoy: 18

        18. Sandık

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        -Serdal Adalı: 146

        -Gürkan Aksoy: 17

        20. Sandık

        -Serdal Adalı: 187

        -Gürkan Aksoy: 25

        23. Sandık

        -Serdal Adalı: 133

        -Gürkan Aksoy: 15

        24. Sandık

        -Serdal Adalı: 156

        -Gürkan Aksoy: 9

        25. Sandık

        -Serdal Adalı: 98

        -Gürkan Aksoy: 10

        26. Sandık

        -Serdal Adalı: 248

        -Gürkan Aksoy: 3

        27. Sandık

        -Serdal Adalı: 194

        -Gürkan Aksoy: 6

        28. Sandık

        -Serdal Adalı: 99

        -Gürkan Aksoy: 9

        29. Sandık

        -Serdal Adalı: 135

        -Gürkan Aksoy: 12

        30. Sandık

        -Serdal Adalı: 123

        -Gürkan Aksoy: 17

        TOPLAM

        Serdal Adalı: 4648

        Gürkan Aksoy: 447

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