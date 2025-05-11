Beşiktaş'ta yeniden Serdal Adalı dönemi!

Beşiktaş’ta olağan seçimli genel kurul sona erdi. Ataköy Atletizm Salonu'nda gerçekleşen ve yaklaşık 10 saat süren seçim maratonunu Serdal Adalı kazandı. Sabah 10.00’da başlayan oy kullanma işleminde salon kapıları saat 17.00 itibarıyla kapandı.

30 sandığın tümünde rakibi Gürkan Aksoy'dan daha fazla oy alan Serdal Adalı, toplam 4 bin 648 ile yeninde başkanlığa seçildi. Gürkan Aksoy ise 447 oy aldı.

Adalı, bir sonraki genel kurula kadar 3 sene boyunca siyah-beyazlı kulübün başkanlığını üstlenecek.

SERDAL ADALI 2. KEZ KAZANDI

Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başkanı olabilmek daha önce 4 kez yarışa girmişti. Yıldırım Demirören ile Fikret Orman dönemlerinde asbaşkan ve ikinci başkanlık görevlerini üstlenen Serdal Adalı, 2013’te Fikret Orman, 2019’da Ahmet Nur Çebi ve 2023’te Hasan Arat’a karşı girdiği başkanlık yarışını kazanamamıştı. Adalı, 2024 yılındaki olağanüstü seçimi ise Hüseyin Yücel'in önünde bitirmişti.

İşte Adalı'nın teşekkür konuşması:

Sözlerime, en büyük destekçim olan eşime ve her zaman yanımda olan çocuklarıma teşekkür ederek başlamak istiyorum.

Bu gururu bize yaşatan değerli kongre üyelerimize ve ilk andan itibaren bize destek veren büyük Beşiktaş taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Büyük Beşiktaş camiasının her bir ferdine yürekten teşekkür ediyorum.

Değerli kongre üyeleri; yalnızca 4 ay önce, Beşiktaş’a sahip çıkarak ve tarihin en yüksek oy sayısıyla bizi bu göreve layık gördünüz. Bugün de bize olan güveninizi bir kez daha ortaya koydunuz. Beşiktaş için istikrar dediniz. Camiamızın bir kez daha güvenini arkamıza aldığımızı bilmek bizim için büyük bir onurdur.