Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı mesaisi!

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, dört günlük iznin ardından bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst’un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5’e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.