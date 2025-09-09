Beşiktaş'ta Taylan Bulut müjdesi: Yerli statüsünde sayılacak!

Beşiktaş’ta bir süredir Taylan Bulut’un lisans ve yerli statüsü konusunda yaşanan sıkıntı sona erdi.

Taylan Bulut'un Türk statüsünde oynaması için gerekli prosedürler tamamlandı.

YERLİ KONTENJANINDAN FAYDALANACAK

Genç futbolcu artık yerli kontenjanından forma giyebilecek.

BEŞİKTAŞ'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili siyah-beyazlı kulüpten de açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Taylan Bulut’un T.C. vatandaşlık işlemleri tamamlanmış olup bugün itibarıyla resmen tescil edilmiştir. Böylece oyuncumuz, bu sezondan itibaren yerli statüsünde forma giyebilecektir." denildi.