Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ederek bu sezon Vodafone Park'taki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Habertürk Spor'dan Oğuzhan Genç'in haberine göre; sezona çok kötü bir giriş yapsa da lige verilen milli arada kendine gelen siyah-beyazlılar, geçen hafta Denizlispor'u bu hafta da Yeni Malatyaspor'u devirerek bu sezon ilk kez ikide iki yaptı. Savunmada oldukça dağınık bir görüntü sergileyen Beşiktaş, bu sezon ilk kez kalesini gole kapatmayı da başardı.
YENİLER ETKİLİ
Son 2 haftada toplanan 6 puanın yanı sıra sergilenen futbolda da gözle görülür değişim yaşanırken bunda yeni transferler Rosier ve Ghezzal'ın da katkısı büyük oldu. Rosier, sağ bekte hem savunma hem de hücum anlamında yaşanan sıkıntılara çare olurken Ghezzal da maçın kilitlendiği anda Yeni Malatyaspor karşısında Larin'e yaptığı asistle klasını gösterdi.
EN BÜYÜK SORUN SAKATLAR
Kartal'da en büyük sorun ise sakatlıklar... Özellikle kanat bölgesindeki isimlerin yaşadığı sakatlıklar, hücum hattında teknik direktör Sergen Yalçın'ın elini kolunu bağlıyor. Kartal'da sakatlığı bulunan isimlerden Kevin N'Koudou'nun Gaziantep deplasmanında da takımdaki yerini alamayacağı kaydedilirken Gökhan Töre'nin de forma giymesi görünüyor. Takımın genç yıldızlarından Ajdin Hasic'in de takımla çalışmalara başlasa da Gaziantep karşısında ilk 11 başlaması beklenmezken Atakan Üner ise idmanlara start verdi.
BAŞAKŞEHİR VE FENER'E TAM KADRO BEKLENTİSİ
Yeni transferlerden Josef de Souza'dan kırmızı kart cezası nedeniyle Gaziantep karşısında da faydalanamayacak olan siyah-beyazlılarda hedef kritik maçtan 3 puanla ayrılıp milli araya kayıpsız girmek. Sergen Yalçın ve kurmayları, sakat ve cezalı oyuncuların dönmesiyle milli aranın ardından oynanacak olan zorlu Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarına tam kadro çıkmanın hesabını yapıyor.
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