Beşiktaş’ta Süper Kupa maçı öncesi eksik listesi artmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlılarda koronavirüse yakalanan Oğuzhan Özyakup, Katar’a gidemezken bugün de Rachid Ghezzal’in test sonucu da pozitif çıktı. Maç kafilesinde bulunan Cezayirli futbolcu 10 gün boyunca Katar’da karantinada kalacak.

Bununla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip Uysal, Can Bozdoğan, Güven Yalçın, Salih Uçan ve Serdar Saatçı'nın yanı sıra semptom gösteren Mehmet Topal da kadroda yok.

Sakatıkları bulunan Mert Günok, Gökhan Töre ve Nkoudou da forma giyemeyecek.

Fraport TAV Antalyaspor da Süper Kupa maçına 4 eksikle gitti.

Bir futbolcunun testi pozitif çıkarken, temaslı 3 oyuncu da kadroya alınmadı.