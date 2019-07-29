29 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Boyd ve Douglas transferlerini kampa yetiştiren Kartal, sol bek transferinde de mesafe kat etti. Yönetici Ahmet Kavalcı’nın “Kampa bir transfer daha gelebilir” dediği isim ortaya çıktı!
Sağ beke Douglas’ı transfer eden Beşiktaş, aradığı sol beki ise Almanya’da buldu. Bundesliga ekibi Paderborn'un 24 yaşındaki Nijeryalı futbolcusu Jamilu Collins'i transfer etmek istiyor.
Güneş'te yer alan habere göre kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.83’lük sol kanat oyuncusunun teknik direktör Abdullah Avcı tarafından geçen sezon Medipol Başakşehir’e de istendiği ancak son anda vazgeçildiği öğrenildi.
Alman basını da Collins’i Beşiktaş’a yazdı. Collins'in gelişimini takip eden Avcı ve ekibi, Paderborn’un Bundesliga’ya geri dönmesinde büyük katkısı olan futbolcuyu bu kez kaçırmak istemediği belirtildi.
Çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Alman kulübünün sportif direktörü Przondziono “Şu an da somut bir şey yok. Onunla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Nijeryalı, ülkesinin milli takımında 11 kez oynadı. Collins, geçen sezon ligde ise 38 maça çıktı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!