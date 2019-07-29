Çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Alman kulübünün sportif direktörü Przondziono “Şu an da somut bir şey yok. Onunla yola devam etmeyi planlıyoruz” dedi. Güncel piyasa değeri 1.5 milyon Euro olan Nijeryalı, ülkesinin milli takımında 11 kez oynadı. Collins, geçen sezon ligde ise 38 maça çıktı.