Beşiktaş'ta son dakika! Pereyra zirvesi
Beşiktaş, bugün Roberto Pereyra'nın menajeri ile kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Transferin olumlu noktalanması konusunda siyah-beyazlılar ümitli. Diğer mevkiler için de çalışmalar devam ediyor
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta gözler orta sahaya takviyeye çevrildi.
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Siyah-beyazlılar, son olarak Udinese forması giyen ve serbest durumda bulunan Roberto Pereyra'yı renklerine bağlamak için bugün kritik bir görüşme gerçekleştirecek.
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32 yaşındaki futbolcunun menajeri İstanbul'a gelirken bugün Beşiktaşlı kurmaylarla masaya oturacak.
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Eşinin İtalya'da kalmak istemesi nedeniyle buradaki tekliflere öncelik veren Pereyra, aradığını şu ana kadar bulamadı.
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Tecrübeli isme sadece Torino talip olurken Beşiktaş'ın önerisi İtalyan ekibinin yaklaşık 2 katı kadar.
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Beşiktaş, Pereyra'ya 2 milyon Euro kadar bir ücret önerirken bugün yapılacak görüşmeye göre transferin durumu netlik kazanacak.
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Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş de çok yönlü olması nedeniyle bu transferi isterken Kartal'ın stoper ve sol kanat için de çalışmaları devam ediyor.