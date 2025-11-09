Habertürk
        Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı | Son dakika haberleri

        Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıktı

        Beşiktaş'ta korku dolu anlar yaşandı. Şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2025 - 16:48 Güncelleme: 09.11.2025 - 16:48
        Korku dolu anlar! İETT şoförü kalp krizi geçirdi
        Beşiktaş'ta şoförü kalp krizi geçiren İETT otobüsü kaldırıma çıkıp ağaca çarparak durabildi.

        Yıldız Mahallesi Barbaros Bulvarı'nda Beşiktaş yönüne seyir halinde olan 34 HO 2429 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Mehmet Ç. direksiyon başında kalp krizi geçirdi.

        Kontrolden çıkan otobüs kaldırımdaki beton refüjü aşarak bir ağaca çarpıp durdu. Çarpmanın etkisiyle ağaç yerinden söküldü.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kalp krizi geçiren şoför ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada otobüsteki yolcular tahliye edildi. Bölgede trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken, otobüsü kaldırmak için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

        İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi İlyas Savaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanın şoförün kalp krizi geçirmesi sonucu olduğunu ve duyar duymaz yardım etmek için olay yerine geldiğini söyledi.

        Kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadığını ve hastanede şoförü ziyarete gideceğini belirten Savaş, "Biraz ciddiymiş durumu arkadaşın, inşallah önemli bir şey olmamıştır. Çok şükür kaldırımdan geçen yayalara bir şey olmamış. Onun için mutluyuz biraz." dedi.

