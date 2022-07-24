Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki törene, yönetim kurulu üyesi Seyit Ateş, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki ile Şan Ökten'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin çelenk gönderdiği anma töreni, okunan duaların ardından sona erdi.