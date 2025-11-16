Habertürk
        Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in on 13. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah salonda yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2025 - 14:55 Güncelleme: 16.11.2025 - 14:55
        Beşiktaş'ta Samsunspor mesaisi!
        Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü Samsunspor ile sahasında karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına günün ilk çalışmasıyla devam etti.

        Kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde, salonda yapılan antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

        Siyah-beyazlı oyuncular, idmanda gruplar halinde kuvvet, koordinasyon ve esneklik çalıştı. Portekizli futbolcu Rafa Silva, antrenmanda yer almadı.

        Beşiktaş, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını günün ikinci çalışmasıyla akşam sürdürecek.

