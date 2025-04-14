Beşiktaş'ta sakatlık kabusu bitmiyor!
Beşiktaş'ta Ernest Muçi de sakatlandı. Siyah-beyazlılar, bu sezon yaşanan sakatlıklarda Süper Lig'de zirvede yer almayı sürdürdü.
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Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Ernest Muçi'nin durumu belli oldu.
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Sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edilen Arnavut futbolcunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Muçi'nin 2 hafta oynanacak Fenerbahçe derbisine de yetişmesi zor görünüyor.
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Beşiktaş'ta savunmada yaşanan üst üste sakatlıkların ardından Muçi'nin de kaybedilmesi canları sıktı.
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Bu sezon toplamda 28 sakatlık yaşayan siyah-beyazlılar bu alanda Süper Lig'de lider durumda bulunuyor.
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Beşiktaş'ta Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Elan Ricardo ve Bahtiyar Zaynutdinov'un tedavileri sürerken Necip Uysal'ın da ağır sakatlığın ardından dönüş süreci devam ediyor.
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Emirhan Topçu'nun durumu yakından takip edilirken Göztepe maçına yetişememesi durumunda savunmada yine Başakşehir maçındaki gibi sıkıntı yaşanacak.
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