Beşiktaş'ta Saiss sıkıntısı! Fransızlar neden ayrılmak istediğini yazdı
Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu kararı almasındaki nedenleri Fransız basını kaleme aldı
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Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu ısrarı devam ediyor.
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Tecrübeli stoper yönetimden anlayış beklerken siyah-beyazlılar ise istedikleri bonservis olmadan bunun gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor.
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Fransız basınından Foot Mercato, Saiss'in takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini yazdı. İşte madde madde o gerekçeler...
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"Oyuncunun ailesi, Türkiye'de rahat hissetmiyor ve yeni hayata alışmakta çok zorlandılar."
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"Şenol Güneş, Saiss'in Fransa maçında sakatlığı olmasına rağmen zorla oynadığını söyledi. Bu açıklama, Saiss'i çok şaşırttı."
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"Ocak ayında Premier League'e transfer olmak isteyen Saiss, Şenol Güneş'in ısrarı sonrası takımda kaldı. Saiss'e sezon sonunda ayrılma sözü verildi."
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"Buna rağmen transferin son günlerinde Colley alındı ve Şenol Güneş, Saiss'i yedek kulübesine itti."
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"Beşiktaş, takımdan ayrılmasına dair söz verdiği Saiss için 4 milyon euro gibi zor bir bonservis talep ediyor. Bu durum, Saiss'in transferini engelliyor."
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Saiss, net bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.
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