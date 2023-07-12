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        Beşiktaş'ta Saiss sıkıntısı! Fransızlar neden ayrılmak istediğini yazdı

        Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu kararı almasındaki nedenleri Fransız basını kaleme aldı

        Ajanslar
        Giriş: 12.07.2023 - 09:48
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          Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu ısrarı devam ediyor.

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          Tecrübeli stoper yönetimden anlayış beklerken siyah-beyazlılar ise istedikleri bonservis olmadan bunun gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor.

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          Fransız basınından Foot Mercato, Saiss'in takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini yazdı. İşte madde madde o gerekçeler...

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          "Oyuncunun ailesi, Türkiye'de rahat hissetmiyor ve yeni hayata alışmakta çok zorlandılar."

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          "Şenol Güneş, Saiss'in Fransa maçında sakatlığı olmasına rağmen zorla oynadığını söyledi. Bu açıklama, Saiss'i çok şaşırttı."

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          "Ocak ayında Premier League'e transfer olmak isteyen Saiss, Şenol Güneş'in ısrarı sonrası takımda kaldı. Saiss'e sezon sonunda ayrılma sözü verildi."

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          "Buna rağmen transferin son günlerinde Colley alındı ve Şenol Güneş, Saiss'i yedek kulübesine itti."

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          "Beşiktaş, takımdan ayrılmasına dair söz verdiği Saiss için 4 milyon euro gibi zor bir bonservis talep ediyor. Bu durum, Saiss'in transferini engelliyor."

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          Saiss, net bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor. 

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