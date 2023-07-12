Beşiktaş'ta Saiss sıkıntısı! Fransızlar neden ayrılmak istediğini yazdı

1 Şurada Paylaş!







Beşiktaş'ta takımdan ayrılmak isteyen Romain Saiss'in bu ısrarı devam ediyor.

2 Şurada Paylaş!







Tecrübeli stoper yönetimden anlayış beklerken siyah-beyazlılar ise istedikleri bonservis olmadan bunun gerçekleşmeyeceğinin altını çiziyor.

3 Şurada Paylaş!







Fransız basınından Foot Mercato, Saiss'in takımdan ayrılmak istemesinin nedenlerini yazdı. İşte madde madde o gerekçeler...

REKLAM

4 Şurada Paylaş!







"Oyuncunun ailesi, Türkiye'de rahat hissetmiyor ve yeni hayata alışmakta çok zorlandılar."

5 Şurada Paylaş!







"Şenol Güneş, Saiss'in Fransa maçında sakatlığı olmasına rağmen zorla oynadığını söyledi. Bu açıklama, Saiss'i çok şaşırttı."

6 Şurada Paylaş!







"Ocak ayında Premier League'e transfer olmak isteyen Saiss, Şenol Güneş'in ısrarı sonrası takımda kaldı. Saiss'e sezon sonunda ayrılma sözü verildi."

REKLAM

7 Şurada Paylaş!







"Buna rağmen transferin son günlerinde Colley alındı ve Şenol Güneş, Saiss'i yedek kulübesine itti."

8 Şurada Paylaş!







"Beşiktaş, takımdan ayrılmasına dair söz verdiği Saiss için 4 milyon euro gibi zor bir bonservis talep ediyor. Bu durum, Saiss'in transferini engelliyor."

9 Şurada Paylaş!







Saiss, net bir şekilde Beşiktaş'tan ayrılmak istiyor.

REKLAM