Beşiktaş'ta otomobil, iki araca çarpıp takla attı

Beşiktaş'ta ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil park halindeki iki araca çarparak takla attı.

OTOMOBİLDE 3 KİŞİ VARDI

DHA'nın haberine göre; otomobilde bulunan 3 kişi, kazadan yara almadan kurtularak kendi imkanlarıyla dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.