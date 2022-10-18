Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Trabzonspor'la 2-2 berabere kalarak önemli bir puan kaybı daha yaşadı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael eleştiri oklarının hedefinde yer alırken hücum hattında son haftalarda yaşanan sıkıntılarda orta sahanın verimsizliği dikkat çekti.

DELE VE SALİH... Siyah-beyazlılarda ilk 10 haftada merkezde görev alan 6 isimden sadece 2 gol ve 2 asistlik katkı geldi. Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ve performansıyla şu ana kadar beklentilerin altında kalan Dele Alli, 1 gol atarken Salih Uçan 1 gol-1 asist, Gedson Fernandes ise 1 asistle oynadı.

Josef de Souza ve Berkay Vardar'dan skor katkısı gelmezken bu sezon savunmada şans bulan Necip Uysal da fileleri bulamadı.

Bu sezon 14 gol atan Beşiktaş'ta bunun sadece 4'ünde orta saha katkısı olurken savunma oyuncularından ise 2 gol ve 5 gol pası geldi.