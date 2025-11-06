Habertürk
        Beşiktaş'ta Orkun Kökçü'den kırmızı kart açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Orkun Kökçü'den kırmızı kart açıklaması!

        Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından gördüğü tepkiler sonrası sessizliğini bozdu. Milli futbolcu sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada özetle, "Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.11.2025 - 20:51 Güncelleme: 06.11.2025 - 20:51
        Orkun Kökçü'den kırmızı kart açıklaması!
        Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart görerek Beşiktaş'ı 10 kişi bırakan ve 3-2'lik mağlubiyetin baş sorumlusu olarak gösterilen Orkun Kökçü, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi.

        Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        "Büyük Beşiktaş Ailesi,

        Birkaç gündür yaşananları içimde tartmak ve kendimle baş başa kalmak istedim. Beşiktaş formasını giymek sadece sahaya çıkmak değil, milyonların sorumluluğunu taşımak demektir. Bu bilinçle, yaşananlardan sonra hemen konuşmak yerine önce düşünmeyi tercih ettim.

        Maalesef oyunun heyecanı ve duygusu içinde verdiğim karar takımımızı zor durumda bıraktı. Bunun üzüntüsünü içtenlikle yaşıyorum. Ancak aynı zamanda biliyorum ki futbol kolektif bir oyundur ve sonuçlar birçok faktörün birleşimidir. O gün bizim adımıza talihsizliklerin üst üste geldiği bir karşılaşmaydı.

        Elbette konuşulacak çok nokta var, örneğin o ana kadar sahada nasıl üstün bir oyun sergilediğimiz. Bu da aslında biz istediğimizde neler yapabileceğimizi gösteren güçlü bir işaretti. Bazen çok fazla istemek, hata yapmanıza sebep olabiliyor. Bu da bana önemli bir hatırlatma oldu.

        Zor bir dönemden geçtiğimizin hepimiz farkındayız. Ama biz büyük bir aileyiz ve sorunlarımızı da bu ailenin içinde birlikte çözmeyi biliriz.

        Dışarıdan gelen seslere kulak asmadan, kendi içimizdeki bağa, birliğe ve inanca sarılarak yolumuza devam edeceğiz. Ben de, bu yaşananlardan çıkarımlarımı yaparak üzerime düşeni fazlasıyla yapacağım.

        Destek veren, eleştiren ve bu camianın büyüklüğünü bana bir kez daha hissettiren herkese teşekkür ederim.

        Saygılarımla,

        Orkun Kökçü"

