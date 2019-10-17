Beşiktaş'ta listeler belli oldu!

17 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Beşiktaş'ın pazar günü yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesi adaylar listelerini divan başkanlığına teslim etti. Saat 17.00'de biten liste teslimine ilk gelen aday Hürser Tekinoktay oldu. Kartal'da diğer adaylardan Ahmet Nur Çebi ve Serdal Adalı da listesini divan başkanlığına verdi. Siyah-beyazlılarda adaylardan İsmail Ünal, sürpriz bir kararla adaylıktan çekilmişti.
İşte adayların listeleri:
AHMET NUR ÇEBİ: BİRLEŞME TALEBİ GELMEDİ
Beşiktaş Başkan Adayı Ahmet Nur Çebi, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu'na teslim etti. Çebi, liste teslimi sırasında yaptığı açıklamada adaylara başarılar dilerken, bu süreçte kendisine herhangi bir birleşme talebi gelmediğini ifade etti.
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını açıklayan Ahmet Nur Çebi, kesinleşmiş yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar'a listesini teslim eden Çebi, diğer adaylara başarılar diledi. Adaylıktan çekilen İsmail Ünal'ın kararıyla ilgili olarak "Hayırlı olsun" yorumunu yapan Ahmet Nur Çebi, seçim sürecinde kendisine birleşme konusunda herhangi bir talep olup olmamasıyla ilgili olarak, "Böyle konuşmalar tabii ki geçti. Biz kendi içimizde de bazı değerlendirmeler yaptık. Ancak şu ana kadar bana bu konuyla ilgili olarak gelen herhangi bir talep olmadı" açıklamasını yaptı.
Listesini veren Ahmet Nur Çebi, Divan Kurulu Başkanlığı'ndan ayrıldıktan sonra Onursal Başkan Süleyman Seba'nın mezarını ziyaret etmeye gitti.
AHMET NUR ÇEBİ'NİN LİSTESİ (Krem rengi pusula)
- Emre Kocadağ
- Adnan Dalgakıran
- Fatih Hakan Avşar
- Mesut Urgancılar
- Kemal Erdoğan
- Enis Ulusoy
- Erdal Torunoğulları
- Berkan Gocay
YEDEKLER
- Umut Şenol
- Bilgehan Sürmen
- Hakan Daltaban
- Fırat Fidan
- Ali Efe Bezci
SERDAL ADALI: BEŞİKTAŞ KAZANSIN
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak başkanlık seçiminde aday olan Serdal Adalı, yönetim kurulu listesini divan kuruluna teslim etti.
Güzel bir seçim geçmesi temennisinde bulunan Serdal Adalı, "Hayırlı olsun. İnşallah güzel bir seçim geçiririz. Sonuç ne olursa olsun Beşiktaş kazansın. Ben kim kazanırsa kazansın Beşiktaş için yeni başkanın yanında olurum. Bütün camiaya saygılarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.
"İSMAİL ÜNAL, CAMİAYI BİR ARADA TUTMAK İÇİN FEDEKARLIK YAPTI"
Başkan adaylığından çekilen İsmail Ünal´dan birleşme yönünde kendilerine bir istek gelip gelmemesi sorulması üzerine Adalı, "3 aday kaldı. İsmail Ünal´a teşekkür ediyorum. Camiayı bir arada tutmak için fedakarlık yaptı. Bana hiçbir teklifte bulunmadı. Spontane gelişen bir durum oldu. Önceden planlanması imkansızdı. Hayırlısı olsun" ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI'NIN LİSTESİ (Kırmızı pusula)
- Emin Önal
- Hüseyin Yücel
- Doğan Küçükemre
- Ahmet Selçuk Sert
- Ahmet Akçelik
- Hicabi Gökdereli
- Yücel Biçer
- Melih Aydoğdu
YEDEKLER
- H. Süna Taşpolatoğlu
- H. Kemal Çiloğlu
- Erdal Karacan
- Ahmet Oğuz Uçanlar
- Uğur Fora
HÜRSER TEKİNOKTAY'IN LİSTESİ (Mavi pusula)
Tamer Mert
Doç. Dr. Emre Esen
Temuçin Tüzecan
Emir Tamer
Mehmet Bilal Özokur
Ercan Ozan
Levon Kamer Dökmeciyan
Ersan Aksoylu
YEDEKLER
Aker Çıtak
Murat Geçgil
Mehmet Terzi
Çağrı Göksel
Tuna Fişekçioğlu
OY PUSULASI SEÇİMİ YAPILDI
Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık için yarışacak isimlerin yönetim kurulu listeleri ve oy pusula renkleri belli oldu. Serdal Adalı kırmızı, Hürser Tekinoktay mavi ve Ahmet Nur Çebi'nin krem rengi oy pusulalarıyla yer alacağı seçimde 3 adayın da yönetim kurulu listeleri açıklandı.
Divan Kurulu 2. Başkanı Fethi Hinginar tarafından listeler açıklanırken, Hinginar 3 listenin de onaylandığını ifade ederek "Bu seçimde Beşiktaş'ın büyüklüğünü tekrar ortaya koyacak, barış ve sevginin olduğu bir genel kurul diliyoruz" ifadelerini kullandı.
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