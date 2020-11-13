Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Kadrosundaki koronavirüs vaka sayısı 8'e yükselen Beşiktaş'ta Başakşehir maçı öncesi tam bir kabus yaşanıyor. Türkiye - Hırvatistan arasında oynanan milli maç esnasında Covid-19 testi pozitif çıkan Domagoj Vida ile şok yaşayan siyah-beyazlılar, Hırvat oyuncunun yanı sıra dün de biri kadro dışı bırakılan futbolculardan olmak üzere 4 ismin daha koronavirüse yakalandığını duyurdu.

SAVUNMA ÇÖKTÜ! MUHTEMEL 11

8 futbolcunun yarısını savunmada görev alan as oyuncular oluştururken teknik direktör Sergen Yalçın'ın 21 Kasım Cumartesi günün oynanacak zorlu maça nasıl bir 11'le çıkacağı merak konusu. Kalede kırmızı kart cezalısı Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran'ın eldivenleri devralacağı mevcut tabloda defans ise sil baştan kurulacak. Sağ bek için en büyük aday Dorukhan Toköz olurken, solda Rıdvan Yılmaz, savunmanın göbeğinde ise Montero ve Erdoğan Kaya'nın forma giymesi bekleniyor.

Sergen Yalçın'ın orta sahada Atiba, Josef ve Mensah'a, kanatlarda ise Ghezzal ve Larin'e, ileri uçta ise Aboubakar'a formayı vermesine kesin gözüyle bakılıyor. Sakatlıklarını yeni atlatan Gökhan Töre ve N'Koudou da maç günündeki durumlarına göre ilk 11'de tercih edilebilir.