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Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya Brezilya'dan 3 talip birden!

Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Josef de Souza'nın siyah-beyazlılardan ayrılacağı iddia edildi. 33 yaşındaki futbolcuya ülkesi Brezilya'dan 3 takımın talip olduğu belirtildi.

Giriş: 10.01.2023 - 19:00 | Güncelleme: ABONE OL
Beşiktaş'ta Josef de Souza'ya Brezilya'dan 3 talip birden! - Beşiktaş Transfer Haberleri
HABERTURK.COM

Beşiktaş'ta bu sezon beklentilerin altında bir performans sergileyen Josef de Souza için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Brezilyalı futbolcunun, sezon sonunda siyah-beyazlılardan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

TNT Sports'un haberine göre; 33 yaşındaki orta saha oyuncusuna Beşiktaş'tan sözleşme yenileme teklifi gelmedi. Brezilyalı yıldızın, sözleşmesinin sezon sonunda biteceği belirtildi.

Josef de Souza için eski kulüpleri Gremio, Vasco de Gama ve Sao Paulo'nun takipte olduğu, önümüzdeki günlerde transfer teklifi alabileceği vurgulandı.

Beşiktaş formasıyla 2020-2021 sezonunda şampiyonluk sevinci yaşayan Josef, bu sezon 9 maçta forma giyip 1 asist yaptı.

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