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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gökhan Tiryaki yeniden aday! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Gökhan Tiryaki yeniden aday!

        Beşiktaş'ta mevcut denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2025 - 15:25 Güncelleme: 01.05.2025 - 15:25
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        Beşiktaş'ta Gökhan Tiryaki yeniden aday!
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        Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, 11 Mayıs'ta yapılacak olağan seçimli genel kurulda yeniden aday olduğunu açıkladı.

        Gökhan Tiryaki, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Denetimi bir kontrol aracı değil; vizyon, güven ve yönetişim modeli olarak konumlandırdık. Artık Denetim Kurulu, güvenin teminatı, şeffaflığın sembolü ve bağımsızlığın temeli olmuştur. Şimdi, bu değişimi daha da ileriye taşımak için yeniden yola çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

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