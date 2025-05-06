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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Gedson Fernandes parlamaya devam ediyor! - Beşiktaş Haberleri

        Gedson Fernandes parlamaya devam ediyor!

        Beşiktaş'ın bu sezon en etkili isimlerinden olan Gedson Fernandes, Fenerbahçe derbisinde penaltı kaçırmasına rağmen galibiyeti getiren isim oldu.

        Giriş: 06.05.2025 - 13:37 Güncelleme: 06.05.2025 - 13:37
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        Gedson parlamaya devam ediyor!
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        Beşiktaş, sezonun son derbisinde Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederken Gedson Fernandes zaferi getiren isim oldu.

        36. dakikada kazanılan penaltıda kaleci İrfan Can Eğribayat'a takılan Gedson, 8 dakika sonra savunmanın büyük hatasını iyi değerlendirerek galibiyeti getirdi.

        Bu sezon 46 maçta 3 bin 954 dakika süre alarak iki alanda da Beşiktaş'ta zirvede bulunan Gedson Fernandes, attığı 11 golle de en skorer 3. isim konumunda bulunuyor.

        Beşiktaş'ta Ciro Immobile bu sezon 18 gol ve 3 asist, Rafa Silva ise 16 gol 11 asist üretti.

        Kariyerinin en skorer sezonunu yaşayan Gedson, Beşiktaş tarihinde Mario Gomez'in ardından bir Süper Lig sezonunda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a gol atan ikinci yabancı oyuncu oldu.

        RUS KULÜPLERİ PEŞİNDE

        Hem yaz hem de ara transfer döneminde Rus kulüpleri Zenit ve Spartak Moskova'nın ciddi şekilde ilgilendiği Gedson için yeni transfer döneminin de hareketli geçmesi bekleniyor.

        Anlaşma gereği bonservisinin yarısı Benfica'da olan 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetimi, satış halinde 30 milyon Euro bandına yaklaşılmasını hedefliyor.

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