Beşiktaş'ta futbol direktörü olarak görev yürüten Ali Naibi istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

8 yıldır Beşiktaş'ta çalışan Ali Naibi idari menajer ve futbol direktörü olarak görev yürütmüştü. Naibi açıklamasında mevcut yönetim kurulu ile uzun süredir fikir ayrılıklarının bulunduğunu vurgularken yaklaşık altı aydır görev, yetki ve sorumluluklarda aktif rolü olmadığını dile getirdi.