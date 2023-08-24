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        Haberler Gündem Güncel Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı

        Beşiktaş'ta faciadan dönüldü! Araç sokakta takla attı

        İstanbul Beşiktaş'ta feci bir kaza meydana geldi. Bir sokakta meydana gelen olayda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil önce kaldırıma sonra da doğalgaz kutusuna çarptı. Araçta bulunan 4 kadından ikisi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 10:48 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:48
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        Beşiktaş'ta feci kaza! Sokakta takla attı
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        Beşiktaş'ta 4 kadının içinde olduğu otomobil, sokakta kaldırıma çarparak takla attı.

        DHA'nın haberine göre yardıma koşan vatandaşlar, otomobilin içindeki kadınları tek tek kurtardı. Kazada yaralanan 2 kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, dün saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Abbasağa Mahallesi'nde tek yönlü sokakta ilerleyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce kaldırıma sonra da doğalgaz kutusuna çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar, otomobil içinde yardım bekleyen 4 kadını kurtarmak için seferber oldu.

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        DOĞALGAZ KUTUSU İÇİN ÖNLEM ALINDI

        Yaralıları tek tek kurtaran çevre sakinleri, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaparken, polis ekipleri başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.

        Doğalgaz kutusunun alev alma ihtimaline karşı itfaiye ekipleri de hazır bulundu. İlk müdahalesi yapılan yaralılardan 2'si ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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