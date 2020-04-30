Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin başlamasını bekleyen Beşiktaş yeni sezon planlamasına da devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın bu bağlamda yönetimle temaslarını sürdürürken sezon başında Sivasspor'a kiralanan Fatih Aksoy'un takımda kalmasını istedi. Yiğidolar'ın yeniden kiralamak istediği genç yıldız için yönetime rapor veren Yalçın, Fatih'in gelecek sezon takımın en önemli isimlerinden birisi olacağını vurgulayarak kiralamaya karşı çıktı.

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