Beşiktaş'ın bu yaz Arsenal'den kiraladığı Muhammed Elneny'nin alacaklarını gerekçe göstererek takımdan ayrılmak istediği öne sürülmüştü. NTV Spor'da yer alan habere göre yıllık ücretinin büyük bir kısmını alamaması nedeniyle sözleşmesini tek taraflı feshetmeyi planlayan Mısırlı yıldız, yapılan ödeme sonrasında bu kararından vazgeçti.

Son 8 haftada Beşiktaş forması giymeye devam edecek olan 27 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki sezon Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı ise henüz netleşmiş değil.