        Section Name

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Elan Ricardo için oynatma şartı! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Elan Ricardo için oynatma şartı!

        Beşiktaş'ta, geçtiğimiz sezon kış transfer döneminde kadroya katılan Elan Ricardo'nun geleceği ile alakalı sıcak gelişmeler yaşanıyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 11:07 Güncelleme: 11.08.2025 - 11:07
        Elan Ricardo için oynatma şartı!
        Siyah-beyazlıların Kolombiya'dan kadrosuna kattığı Elan Ricardo, yeni sezonda bir kulübe kiralanacak.

        Ricardo'yu Polonya ve Portekiz'den kiralamak isteyen kulüpler bulunuyor.

        Siyah-beyazlı ekibin 21 yaşındaki futbolcu için kiralamak isteyen kulüplere belirli sayıda maçta oynama zorunluluğu koydurtmak istediği aktarıldı.

        Beşiktaş, genç orta sahasını en az 20-25 ilk 11'de görev alabileceği bir takıma kiralamak istiyor.

