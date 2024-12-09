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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı ertelendi - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

        Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, 21 Aralık Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının ertelendiğini duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 19:03 Güncelleme: 09.12.2024 - 19:03
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        Divan Kurulu Toplantısı ertelendi
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        Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, kulüpte yönetim anlamında son dönemde yaşanan sorunların üzücü olduğu belirtilerek, "Hasan Arat başkanlığındaki yönetim kurulumuzun faaliyeti daima yakından takip edilmiştir. Divan Başkanlık Kurulu olarak 2 yıla yakın sürede çalışılarak hazırladığımız tüzük taslağı Hasan Arat'ın yönetimi tarafından çok önem verdiğimiz bazı maddeler değiştirilerek genel kurula sunulmuş ve 11 Mayıs 2024'te kabul edilmiştir. Bu tüzük değişikliği ile divan kurulunun bazı görev ve yetkileri tüzükten çıkarılmış ve muhtemel kaoslara yol açılmıştır. Yine bu tüzükte öngördüğümüz ve her ay toplanmasını önerdiğimiz, divan kurulu üyelerinden oluşacak 100-150 üyenin her ay toplanacağı Yüksek Danışma Kurulu kurulması önerimiz tüzükten çıkarılmıştır." denildi.

        Divan kurulu toplantısının 21 Aralık Cumartesi günü yapılması için daha önce talep edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Sayın Hasan Arat'ın istifası ile ilgili olayların gelişmesi üzerine divan kurulunun acilen toplantıya davet etmek üzere toplantıyı öne çekerek, alınabilecek en erken tarih olan 14 Aralık tarihinde toplanmak üzere Hüseyin Yücel ve genel sekreter Kaan Şakul'a bildirim yapılmıştır. Sayın Hüseyin Yücel, toplantımızın yapılmasında mutabakat vermiş olmasına rağmen divan kurulunun başkanını arayarak olağanüstü genel kurul nedeniyle divan kurulu toplantısının ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Kendilerine böyle bir ertelemenin doğru görülmediği belirtildiğinde Hüseyin Yücel bu görüşü olumlu karşılamıştır ancak daha sonra yönetim kurulunun üyelerinden Kadir Kılıç önce divan kurulunun başkanını arayıp yönetim kurulunun toplantıyı erteleme kararını iletmiş daha sonra yazılı olarak divan başkanlığına bildirim yapılmıştır. Divan kurulu toplantısını yönetim kurulu olmadan, denetim kurulu raporu gelmeden yapmanın kulübümüze bir fayda sağlamayacağı açıktır. Ayrıca, toplantı organizasyonunun kulüp tarafından sağlanması gerektiği de herkesin bildiği bir husustur. Bütün bu süreçleri çok yakından takip ediyor ve kulübümüzü camiamızı en doğru şekilde bilgilendirmeyi görev sayıyoruz."

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